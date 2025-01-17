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Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Düşüşün etkilerini göreceğiz
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Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Düşüşün etkilerini göreceğiz

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak." dedi. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini 2025'in ikinci yarısından itibaren göreceklerini ifade eden Erdoğan, " Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağız ücret artışları daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Çoğu gitti azı kaldı." ifadelerini kullandı.

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