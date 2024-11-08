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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye
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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 12:54

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin konser adı altında dağıttığı paralar Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser savurganlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 80 milyona varan skandalları tepki çekerken Başkan Erdoğan'dan önemli bir çıkış geldi. Erdoğan, "CHP’nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz." ifadelerini kullandı. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyelerin milyonluk eğlenceler tertip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz." dedi.

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