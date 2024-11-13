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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız
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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 15:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle başlayan CHP'li belediyelerin konser skandalı hakkında "Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" şeklinde konuştu. Öte yandan DEM ile kol kola gezen Özgür Özel'in "Şehit aileleri ile görüşeceğim" çıkışı hakkında da konuşan Erdoğan, "Özgür Özel'in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok" dedi.

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