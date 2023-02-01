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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!
01.02.2023 23:28

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Andan Menderes'in "Yeter Söz Milletindir" sözünü sahiplenmeye çalışan CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Bu slogan CHP'ye bir isyanın nişanesidir." ifadelerini kullandı. 7'li koalisyonun 'Erdoğan aday olamaz' iddiasına da tepki gösteren Başkan Erdoğan hukuki bir engel olmadığını belirterek, "Bunlar suyu bulandırma çabasıdır. Milletimiz inşallah bizi tekrar aday da yapacak, cumhurbaşkanı da yapacak." dedi. Erdoğan, EYT ve 2. el konuta finansman desteğine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

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