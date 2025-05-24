Başkan Erdoğan’dan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vefatının üzerinden 42 sene geçen Necip Fazıl'ı yad eden Başkan Erdoğan, "Üstadın en büyük hayali "Kim var" diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadın "Ben varım" diyen bir gençliğin yetişmesidir. Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye mesajı da veren Başkan Erdoğan, "Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz." dedi.