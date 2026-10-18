AFAD personelinden duygulandıran hareket: Selden kurtardığı bebeği pışpışladı
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki sel felaketinde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Tahliye esnasında AFAD personeli Murat Ergül, kucağına aldığı minik bebeğin uykusunun bölünmemesi için onu usulca pışpışlayarak güvenli alana götürdü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahada görev yapan AFAD ekibinin gösterdiği bu duyarlılığa teşekkür etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel