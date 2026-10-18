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AK Partili Yayman'dan Hatay'da yeni anayasa çağrısı: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

AK Partili Yayman'dan Hatay'da yeni anayasa çağrısı: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde konuştu. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Yayman, Türkiye'nin siyaset ve kamu yönetimi yazılımını güncelleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Hatay'daki ulaşım yatırımlarına da değinen Yayman; Amanos Tüneli, Belen otoyolu ve Altınözü-Antakya kara yolu projelerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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