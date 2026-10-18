Başkan Erdoğan İstanbul'da müjdeyi verdi: 38 bin sağlık personeli alınacak!

Ayazağa selinde kaybolan Haşim ve Ahmet'in son görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Hakan Fidan Bağdat'ta: Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü

Şile Kumbaba'da dere taştı: Yollar trafiğe kapatıldı, ev ve villaları su bastı

Şile Kumbaba'da dere taştı: Yollar trafiğe kapatıldı, ev ve villaları su bastı