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Şile Kumbaba'da dere taştı: Yollar trafiğe kapatıldı, ev ve villaları su bastı

Şile Kumbaba'da dere taştı: Yollar trafiğe kapatıldı, ev ve villaları su bastı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şile Kumbaba Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sonucu çevre yollar su altında kalırken, emniyet ekipleri bazı güzergâhları emniyet şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapattı. Çok sayıda ev ve villanın su altında kaldığı bölgedeki durum havadan görüntülenirken, konutları ve eşyaları zarar gören mahalle sakinleri dere yatağında altyapı önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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