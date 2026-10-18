Bakanlar Murat Kurum ve Mustafa Çiftçi selin vurduğu Ayazağa'da

Adil Tek A Haber canlı yayınında uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

Ahmet Derin'in selde kaybolduğu görüntüler ortaya çıktı! "İçinde adam var" çığlıkları kamerada

Ahmet Derin'in selde kaybolduğu görüntüler ortaya çıktı! "İçinde adam var" çığlıkları kamerada