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Orta Koridor demiryolu ağı güçleniyor: Yerköy-Kayseri YHT hattı 5 istasyonla bağlanıyor

Orta Koridor demiryolu ağı güçleniyor: Yerköy-Kayseri YHT hattı 5 istasyonla bağlanıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Orta Koridor üzerinde yer alarak Kafkasya ve Orta Asya ile ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti. Yerköy'den başlayıp Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak 142 kilometrelik hat, Ankara-Sivas YHT hattına entegre olarak şehirlerarası lojistik maliyetlerini düşürecek.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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