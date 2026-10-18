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Pendik'te sel sularına kapılan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı: Arama çalışmaları sürüyor

Pendik'te sel sularına kapılan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı: Arama çalışmaları sürüyor

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İstanbul Pendik ile Kocaeli Gebze sınırındaki Göçbeyli Mahallesi'nde derenin taşması sonucu otomobille sel sularına kapılan kişilere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkânlarıyla kurtulduğu olayda kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, 16 farklı noktada diğer kayıp vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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