Pendik'te sel sularına kapılan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı: Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Pendik ile Kocaeli Gebze sınırındaki Göçbeyli Mahallesi'nde derenin taşması sonucu otomobille sel sularına kapılan kişilere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkânlarıyla kurtulduğu olayda kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, 16 farklı noktada diğer kayıp vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel