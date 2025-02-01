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Başkan Erdoğan’dan AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi eleştiren Başkan Erdoğan bir zamanların medeniyet sembolü İzmir'in şimdilerde en perişan devrini yaşadığını belirtti. Erdoğan, "Yağmur çiselese İzmir'in su basıyor, umurlarında değil. Rüzgâr kımıldasa, İzmir yaşanmaz hale geliyor. Havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Altyapı deseniz zaten hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. Hülasaten bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor." dedi.

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Başkan Erdoğan İzmir'e gidiyor
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