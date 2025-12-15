Ankaralılara metro müjdesi!
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar–Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın yapımına 2026 yılında başlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Projede güzergâhın YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar–Kuyubaşı–Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.
Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesinde, artan ulaşım ihtiyacı ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, güzergâh planında değişikliğe gidildiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, ilk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hattın artık Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan başlayacak şekilde yeniden kurgulandığını açıkladı. Yeni güzergâhın, önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini kapsayarak Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacağı belirtildi.