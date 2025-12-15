Ankaralılara metro müjdesi!

Hangi belediye başkanına şantaj yapılmak istendi?

Bakan Uraloğlu, ilk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hattın artık Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan başlayacak şekilde yeniden kurgulandığını açıkladı. Yeni güzergâhın, önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini kapsayarak Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacağı belirtildi.

Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesinde, artan ulaşım ihtiyacı ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, güzergâh planında değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar–Kuyubaşı–Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.