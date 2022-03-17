Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yarın açılışını yapacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kalkınma hamlesinin sembolü olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Köprümüzle 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz." dedi. Ekonomideki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir'' ifadelerini kullandı. Yeni seçim kanunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "CHP milletvekillerinin tuzluk gibi dolaştığı yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız." dedi.