Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
17.03.2022 15:03 - Son Güncelleme: 17.03.2022 15:18

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:54
Türkali-4'deki Kanuni Sondaj...
Güncel 16:01
Başkan Erdoğan ve Duda’dan...
Güncel 00:38
İsrail’de kırmızı bültenle...
Güncel 35:36
Başkan Erdoğan ve Scholz’dan...
Güncel 03:16
Başkan Erdoğan Tekirdağ İl...
Güncel 00:51
CHP'li Kadıköy İlçe...
Güncel 27:20
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli...
Güncel 02:55
Miçotakis İstanbul'da! İlk...
Güncel 05:35
İBB asırlık ağaçları tedavi...
Güncel 03:33
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
Güncel 00:41
Karla kaplı yokuştan kayan...
Güncel 01:03
Bayraktar Kızılelma yolda......

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yarın açılışını yapacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kalkınma hamlesinin sembolü olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Köprümüzle 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz." dedi. Ekonomideki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir'' ifadelerini kullandı. Yeni seçim kanunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "CHP milletvekillerinin tuzluk gibi dolaştığı yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA