Başkan Erdoğan’dan 6'lı masaya adaylık tokadı: "Kendileri aday çıkaramıyor bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar"

6'LI MASAYA ADAYLIK TOKADI: "KENDİLERİ ADAY ÇIKARAMIYOR BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR"

Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. 6'lı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum. Milli irade dışında yol ve yöntem kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. İnşallah hazır mısınız?

SÖZ MİLLETİNDİR AFİŞİ ASTILAR

14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tarihleri vesayet, darbe, krizle dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz.