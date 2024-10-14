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Başkan Erdoğan'dan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu
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Başkan Erdoğan'dan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 81 vilayete bağlı 922 ilçenin hepsinin değerli, önemli ve birinci sınıf hizmeti almayı hak ettiğini ifade eden Erdoğan, "Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş-geri kalmış ayrımına gitmemenizi hassaten rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız." dedi. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammüllerinin olmadığını belirten Erdoğan, "Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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