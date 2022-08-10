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Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10.08.2022 11:19

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CHP'li isimler milletin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımsızlık içeren nefret dolu söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerle bir skandal ortaya çıktı. Maç öncesi bir restoranda buluşan ve alkol alan Fenerbahçeli bazı şahıslar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Görüntüleri paylaşan ve küfürlere eşlik eden Berkan Oral isimli şahsın CHP'ye yakın iş adamı Ali Oral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın nikah şahitlerinin CHP'li Engin Altay ve Canan Kaftancıoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin olması da dikkat çekti. CHP'li Ali Oral'ın da yıllar önce adının bir afiş skandalına katıldığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.

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