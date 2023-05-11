Başkan Erdoğan'a Ankara Sincan'da sevgi seli!

Başkan Erdoğan: Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor. Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım. Biz bu millet için canımızı dişimize takmayalım da ne yapalım. Milletimiz girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi, bizi yalnız bırakmadı.