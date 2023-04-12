Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığının yaptığı Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete alındı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi. Öte yandan Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İşte detaylar...