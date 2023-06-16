KEÇİÖREN HABER SON DAKİKA (VİDEO)! Böcek ilacı faciasında korkutan detayı belediye başkanı açıkladı: ''Binadaki herkes ölürdü''

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde Böcek Ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda 10 yaşında bir çocuk ve annesi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da iki vatandaşın böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ağır yaralandı. Bize gelen bilgilere göre Türk Vatandaşları." ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir."

BİNADAKİ HERKES ÖLÜRDÜ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün Keçiören'imizde üzücü bir olay meydana geldi. Çok da aklımıza gelmeyen bir durum. Bir daire sakinimiz evini ilaçlatıyor. İlaçlayan firma, 3 gün eve gelmeyeceksiniz diyor. Bunlar kimyasal madde olduğu için daha sonra havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşmeyle diğer dairelere sirayet ediyor. Şuan 2 vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 30 yaşında bir annemiz. Babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakini şuan hastaneye sevk edilmiş durumda. Birinin durumu ağır. Aslında biz Keçiören Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde ilaçlama yapıyoruz. Buradan da ciddi bir ders çıkarmamız lazım. Bu tür kimyasal malzemelere kolay ulaşılmamalı. Buna bir sınırlama getirilmesi gerek. Burada suçsuz yere iki vatandaşımız rahmetli oldu. Allah'tan bir su döken olmamış. Su dökülmüş olsaydı binadaki herkes ölürdü" ifadelerini kullandı.