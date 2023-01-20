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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi, Türk milleti tayin eder

Başkan Erdoğan: Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi, Türk milleti tayin eder
20.01.2023 14:28 - Son Güncelleme: 20.01.2023 14:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 14 Mayıs ile ilgili muhalefetin hukuksuzluk iddiasına "Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır" dedi. Öte yandan İngiliz The Economist'iğn skandalına da tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini İngilizler tayin edemez" ifadelerini kullandı.

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