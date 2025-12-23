PODCAST
Başkan Erdoğan Tüba ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı
Başkan Erdoğan Tüba ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 16:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törende bilime katkı sunan akademisyen ve araştırmacılar ödüllerini alırken, Erdoğan Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine vurgu yaptı.
