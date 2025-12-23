Engelli merkezinde darp skandalı!

Gaziantep’te bir engelli bakım merkezinde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya’nın çalışanlar tarafından darp edildiği ve başına aldığı darbeler sonucu 6 dikiş atıldığı iddia edildi. Gencin vücudunda morluklar, tırnak izleri; kulağında şişlik, kafasında ezik, kaşında açılma gibi pek çok darp izine rastlandığı öne sürüldü. Aile, kamera kayıtlarının incelenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını isterken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki özel bir engelli bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.