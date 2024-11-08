Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak

Kırgızistan ve Macaristan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak’taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. " ifadelerini kullandı. CHP ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, terör ve siyasetin bir arada gitmeyeceğini hatırlatarak, "Dedik ki; ‘kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum." dedi.