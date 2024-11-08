PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 12:44

Kırgızistan ve Macaristan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak’taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. " ifadelerini kullandı. CHP ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, terör ve siyasetin bir arada gitmeyeceğini hatırlatarak, "Dedik ki; ‘kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan: Trump’ı ülkemize davet ettik
08.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
08.11.2024Cuma
Narin Güran davasında ikinci gün! Son bilgiler A Haber’de
08.11.2024Cuma
Arif Güran’ın hastanedeki görüntüsü A Haber’de
08.11.2024Cuma
MSB paylaştı: 16 terörist etkisiz hale getirildi
08.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı 01:08
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
07.11.2024Perşembe
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftar nehre atıldı 01:50
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
08.11.2024Cuma
Narin Güran davasında son durum ne? 11:11
Narin Güran davasında son durum ne?
07.11.2024Perşembe
Narin Güran’ı Kim Neden Öldürdü? Nevzat Bahtiyar İfşaladı! Cinsel İlişki itirafı! 09:47
Narin Güran'ı Kim Neden Öldürdü? Nevzat Bahtiyar İfşaladı! Cinsel İlişki Detayı!
07.11.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA