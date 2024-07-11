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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 14:03 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 14:04

Başkan Erdoğan: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek | VİDEO

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesaj verdi. Suriye'nin kuzeyinde bir 'teröristan'a asla müsaade etmeyeceklerini yineleyen Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullandı. İsrail'in çatışmayı yayma girişiminin sona ermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Daha derin çatışmalar ve hatta savaş riski var" uyarısında bulundu. Erdoğan, Rusya, ŞİÖ ve BRICS konu başlıklarında önemli mesajlar verdi.

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