Başkan Erdoğan paylaştı: HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!

Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş başarıyla tamamlandı. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da hedefler arasında yer alıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!" ifadelerini kullandı.