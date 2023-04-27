100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL
100 metrekare 2+1 daire
750 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL
120 metrekare 3+1 daire
900 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
KREDİYE BAŞVURU İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;
ADIM 1
Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
ADIM 2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
ADIM 3
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
ADIM 4
Ruhsat alma süreci başlayacak.
ADIM 5
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.
KAYIT İȘLEMİ AȘAMALARI
Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli;
1- AŞAMA
Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.
2- AŞAMA
Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması.
3- AŞAMA
İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.
4- AŞAMA
İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.