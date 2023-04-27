Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli olmuştu. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.