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"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular nasıl yapılacak? İşte adım adım başvuru süreci

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular nasıl yapılacak? İşte adım adım başvuru süreci
27.04.2023 00:01 - Son Güncelleme: 27.04.2023 00:09

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Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli olmuştu. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.

Güncel Videoları

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

100 metrekare 2+1 daire
750 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

120 metrekare 3+1 daire
900 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

KREDİYE BAŞVURU İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

KAYIT İȘLEMİ AȘAMALARI

Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli;

1- AŞAMA

Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.

5 adımda kentsel dönüşümde

2- AŞAMA

Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması.

5 adımda kentsel dönüşümde

3- AŞAMA

İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.

5 adımda kentsel dönüşümde

4- AŞAMA

İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.5 adımda kentsel dönüşümde

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