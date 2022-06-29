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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Stoltenberg'ten flaş açıklama: Tarihi kararlar alacağız

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Stoltenberg'ten flaş açıklama: Tarihi kararlar alacağız
29.06.2022 12:47

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafı sonrası NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı. Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz." dedi.

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