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Bakan Nureddin Nebati’den CHP’li Kılıçdaroğlu’na: Bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz

Bakan Nureddin Nebati’den CHP’li Kılıçdaroğlu’na: Bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz
28.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 28.06.2022 18:21

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son zamanlarda çiftçilere verdikleri sözleri dahi tutmadan yeni vaatlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Nebati paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün çiftçilere yönelik söylediği güneş paneli vaadini hatırlatarak "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." dedi.

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