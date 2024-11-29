Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye gönüllü dönüşlerin artacağını ifade eden Erdoğan, "Türkiye illegal göç akınlarıyla mücadelesini sürdürecek. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız, ilave tedbirler alacağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizde kararlı adımlarımızdan geri adım atmayacağız." dedi. Öte yandan enflasyonda düşüşün hızlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "En zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.