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Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu

Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu
02.05.2023 19:18

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Konya'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki miting alanı hınca hınç doldu.

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