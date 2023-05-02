Konya'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki miting alanı hınca hınç doldu.
Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu
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