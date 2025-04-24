Başkan Erdoğan Kağıthane’de vatandaşlarla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 24.04.2025 00:28:48 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 00:41:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'a gelerek, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kriz merkezini ziyaret etti. Burada, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı bir brifing aldı. Daha sonra Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'ne geçen Erdoğan, deprem sonrası vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Çocuklarla fotoğraf çektiren Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.