Başkan Erdoğan ile Beykoz'lu vatandaş arasında yürek ısıtan sohbet!

Belediye Başkanı Murat Aydın, Oflu Zekeriya ve ailesini telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşturdu. Zekeriya ve ailesi Başkan Erdoğan'a kendisini çok sevdiklerini ve başarı dileklerini iletti. Teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Çok çok gayret inşallah. Artık bir ay kaldı." dedi. O anları paylaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Gecenin 23.59'unda İstanbul'un ilçesine bir telefon kadar yakın olan bir Cumhurbaşkanı. Oflu Zekeriya kardeşimiz ve ailesi çok sevdikleri 'Reis'ine başarı dileklerini iletti. Rabbim 'Milletin Adamı'nı başımızdan eksik etmesin." dedi.