Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Kritik görüşme sonrası ilk açıklama: 3 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri turunun son durağı olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e ulaştı. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesinin ardından iki ülkesi arasındaki Anlaşmaların İmza Töreni'ne katıldı. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki siyasi çözüme ilişkin fikirlerini ifade ederken, "Bosna Hersek'te sorun Dayton'dan geliyor." dedi. Erdoğan ayrıca Avrupa'da yaşanan enerji krizine de değinen Erdoğan, "Avrupa kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde." dedi.