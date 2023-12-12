SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 23:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 00:00

Başkan Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.

SIRADAKİ VİDEO
Hakem Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!
11.12.2023Pazartesi
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den bomba itiraf! "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim"
11.12.2023Pazartesi
✈ MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyindeki 13 hedef imha edildi
11.12.2023Pazartesi
Son dakika: AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor! Aday tespit komisyonu toplandı
11.12.2023Pazartesi
AK Parti’de seçim toplantısı! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde
11.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 04:27
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma
12.12.2023Salı
Diyarbakır Son Dakika Bağlar Kavga Haberi: 🔴 ’Arazi Anlaşmazlığı’ Kavgasında 3’ü Ağır, 12 Yaralı! 👊 Kavga anı kamerada! 02:05
🔴 Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 3'ü Ağır, 12 Yaralı! 👊
12.12.2023Salı
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! 03:09
İşte 'soykırımın' modası
12.12.2023Salı
SAFİR 15. BÖLÜM FULL İZLE 📺 ATV CANLI YAYINI ile Safir son bölüm izle tek parça, kesintisiz 00:40
ATV Canlı 📺 Safir 15. Bölüm Full İzle! 🌟🎬
12.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA