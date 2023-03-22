Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz

Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz

Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz
22.03.2023 23:00

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:06
İstanbul'da trafik yoğunluğu...
Güncel 01:36
Ali Babacan'dan Mansur...
Güncel 02:07
Tarım Kredi'de Ramazan...
Güncel 02:50
İGA İstanbul Havalimanı üst...
Güncel 06:18
HDP 6’lı koalisyona dahil...
Güncel 05:57
Deprem bölgesinde okullar...
Güncel 11:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A...
Güncel 01:18
HDPKK da Kılıçdaroğlu dedi,...
Güncel 00:44
YSK Başkanı Ahmet Yener'den...
Güncel 01:22
İstanbulluları korkutan iddia!...
Güncel 00:29
Mangır Merdan Yanardağ'dan...
Güncel 06:35
Cumhur'un adayı Erdoğan

Başkan Erdoğan : Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum. Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

Güncel Videoları
SON DAKİKA