Başkan Erdoğan, CHP'nin dönemine ait ekmek kartını gösterdi! 'Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir'

Başkan Erdoğan: Bir vatandaşım önümü kesti ve bana da bir kart verdi. Bu kart 1946’nın ekmek kartı. CHP dönemindi tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir.