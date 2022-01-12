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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi: İşte CHP'nin dini değerlere düşmanlığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yüzü

Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi: İşte CHP'nin dini değerlere düşmanlığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yüzü
12.01.2022 13:49

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dini değerleri hedef alan muhalefete sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Akif diyor ya dinime küfreden dinime söven Müslüman olsa bari. Bunların böyle bir durumu yok. Bunlar ahlak yoksunu. Bunların tek sermayeleri edepsizlikleri, çirkeflikleri, cahillikleri." ifadelerini kullanarak bir video izletti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda iki yüzlüğünü gösteren görüntülerin ardından Başkan Erdoğan, “Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yaptıkları bu ve bu CHP kalkıyor dinimize maalesef sövüyor. Hala bunları CHP’ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği görün. Biz kapalı kapılar arkasından değil sizlere delilleriyle bunları ispatlıyoruz CHP dün de buydu bugün de bu. Aynı kafayla giderse unutmayın yarın da bu olacak. İttifakın diğer bileşenleri de farklı değil.” şeklinde konuştu.

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