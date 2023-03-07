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Başkan Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah’ı resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah’ı resmi törenle karşıladı
07.03.2023 17:58

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Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Waddaulah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı ' Merhaba asker ' diyerek selamladı.

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Türkiye ve Brunei bayrakları önünde poz verdi

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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