Başkan Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah’ı resmi törenle karşıladı

Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Waddaulah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı ' Merhaba asker ' diyerek selamladı.