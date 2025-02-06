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Başkan Erdoğan Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programında önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 17:25

"Asrın felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyaman'da "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 yılda deprem bölgesinde yapılanları kalem kalem sayarak, "Yıl sonuna kadar 453 bin konut yapacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan Ankara'dan ahkam kesen deprem turistlerine tepki gösteren Erdoğan, "Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. " ifadelerini kullandı.

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