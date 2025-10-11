PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan baba ocağında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ayder Yaylası'na geçti.

Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında
