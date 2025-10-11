İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye nefes aldıracak ateşkes anlaşması 9 Ekim’de imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail ordusu, Gazze’den kısmi çekilmeye başladı. Savaşın en yoğun yaşandığı dönemde Gazze Şeridi’nin güneyine göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli ise, ateşkesin ardından Gazze kentindeki evlerine dönmeye başladı. Peki, ateşkes sonrası Gazze’de neler yaşanıyor? Gazze nasıl yeniden inşa edilecek? Görev Gücü’nün işlevi ve kapsamı ne olacak? Tüm bu soruları gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber ekranlarında değerlendirdi.