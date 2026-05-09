Adalet Bakanı Gürlek’ten Özgür Özel’e sert yanıt: "Bu bir iftira siyasetidir!"
Yazı Boyutu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsına yönelik kullandığı ifadelerin gerçek dışı olduğunu ve bu durumun demokratik siyasetle bağdaşmadığını belirtti. Bakan Gürlek, yargı mensuplarının bu tür saldırılarla yıpratılmak istenmesine sert tepki gösterdi. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise, sarf edilen sözlerin kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu değerlendirerek yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.