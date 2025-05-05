AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'e yapılan saldırıyı reddettiklerini, lanetlediklerini bildiren Çelik, "Bu saldırı demokrasimize yapılmıştır" dedi. Çelik, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili çok çarpıcı bir mesaj verdi. Yakın bir zaman dilimini işaret ederek yeni aşamaya geçileceğini vurguladı. PKK'nın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi. Başkan Erdoğan - Trump görüşmesine değinen Çelik, Trump'ın müstakil olarak Türkiye'ye gelmek istediğini, Başkan Erdoğan'ı da Washington'a davet ettiğini dile getirdi.