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Başkan Erdoğan 9. Milli İrade İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu
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Başkan Erdoğan 9. Milli İrade İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 21:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9. Milli İrade İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'nin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük bir akıl tutulması yaşadığını belirten Erdoğan, "Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Mandacı deyince bize saldırıyorlar. Sizin yaptıklarınızın İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nden ne farkı var?" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

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