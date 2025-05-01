Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi, memur ve işveren temsilcileri ile Külliye'de bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı'nı, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık" dedi.