SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ta emekçileri Külliye'de kabul etti

Giriş Tarihi: 1.05.2025 11:32:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi, memur ve işveren temsilcileri ile Külliye'de bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı'nı, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
KKTC'de büyük heyecan! TEKNOFEST bugün kapılarını açıyor
01.05.2025Perşembe
CHP'de alternatif aday krizi!
01.05.2025Perşembe
Ankara'da sahiplendiği köpekleri parçalayıp öldüren doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı
01.05.2025Perşembe
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar!
01.05.2025Perşembe
Bugün 1 Mayıs: Emeğin bayramı! Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı
01.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü! 01:13
İkizdere'de kaza: 3 ölü!
01.05.2025Perşembe
Çakarı iptal edildi! 00:29
Çakarı iptal edildi!
30.04.2025Çarşamba
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın | VİDEO 00:12
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın
30.04.2025Çarşamba
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN