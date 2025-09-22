Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem anı kameraya yansıdı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Öte yandan deprem anı, Cumhuriyet Meydanı'nda MOBESE kamerasına yansıdı.