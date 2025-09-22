PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem anı kameraya yansıdı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Öte yandan deprem anı, Cumhuriyet Meydanı'nda MOBESE kamerasına yansıdı.

