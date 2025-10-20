Balıkesir Edremit son dakika haberleri: Evinde cesedi bulundu; 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısı araştırılıyor!
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin kapısındaki kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, içeride silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, cinayetin 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısı araştırılıyor.
Edremit'in İkizçay Mahallesi, 18035. Sokak'taki bir evin önünde kan lekelerini fark eden vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapıdan içeri giren ekipler, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcılık Soruşturma Başlattı
Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmazken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dünkü Silahlı Saldırıyla Bağlantısı Araştırılıyor
Edremit'te dün yaşanan ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece meydana gelen cinayetin aynı olayla bağlantılı olup olmadığı ihtimali değerlendiriliyor. Polis ekipleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.