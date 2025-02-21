Bakanlık açıkladı: İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol yok

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 20:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından megakent yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan ve 70 ilde etkisini gösterecek olan kar yağışı ardından birçok ilde okullar tatil edildi.

İstanbul'da Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimelerini beyaza bürüdü. Vatandaşlara kar yağışının cuma günü etkisini artıracağı ve haftasonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre:

"Ankara-İstanbul Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişinde bir tırın makas atması trafik güvenliği nedeniyle 15 dakika kapalı kalan Bolu Dağı geçişinde trafikte herhangi bir aksama yoktur. Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul ili genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç ) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.

Vatandaşlarımıza yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın yolculukları esnasında kuvvetli kar yağışından etkilenmemeleri için kış lastiği takmalarını, yakıt depolarının dolu olmasını, zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını, trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmalarını, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında sorun yaşamaması için Karayolları ekiplerimiz 7/24 görevdedir. Güvenli ve iyi yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.