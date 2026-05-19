Mersin’deki seri katil katliamında 6 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor
Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde gözü dönmüş seri katil Metin Ö. tarafından farklı noktalarda silahla vurularak katledilen aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişi, gözyaşları ve feryatlar eşliğinde son yolculuklarına uğurlanıyor; jandarma ekiplerinin helikopter destekli dev operasyonuyla sığındığı bağ evinde kuşatılınca intihar eden caninin hayattan kopardığı Sabri Pan, Ahmet Ercan, Gökay Selfioğlu, Arzu Özden, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenaze törenlerinde aileler sinir krizleri geçirirken, aynı katliamda kurşunların hedefi olan ve hastanede yaşam mücadelesi veren 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.
