Bakan Tekin sinyali verdi: Zorunlu eğitim kısalıyor üniversite yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin öne çekilerek süresinin kısaltılması ve 15-16 yaşında üniversiteye geçiş imkanı sağlayan yeni modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

