Bakan Tekin sinyali verdi: Zorunlu eğitim kısalıyor üniversite yaşı düşüyor
Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 13:02
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin öne çekilerek süresinin kısaltılması ve 15-16 yaşında üniversiteye geçiş imkanı sağlayan yeni modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
